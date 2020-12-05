Украинская Кардашьян поразила нездоровой худобой: страшно и жутко

Украинская блогер и модель Алена Омович поразила чрезмерной худобой на новом видео, которое девушка опубликовала в соцсетях.
На Instagram девушки подписано более миллиона фолловеров. Алена пристрастилась к пластическим операциям, которые делает регулярно, считая, что улучшает себя.
И хотя модель всегда была худощавой, после перенесенного недавно воспаления почек, ее вес снизился еще больше. На одном из последних видео она ужаснула своих подписчиков, которые захотели кто "развидеть", а кто отправить ее к бабушке на откорм.
В кадре она демонстрирует ягодицы, неестественно изгибаясь, а массивная обувь еще более оттеняет ее худобу.
Алена Омович напугала фолловеров (видео: instagram.com/alena_omovych)
Подписчики раскритиковали девушку за то, что она с собой делает
Алена Омович (до замужества Богданова) родилась в Киеве в 1993 году. В модельном бизнесе она с 15 лет, а в двадцатилетнем возрасте Алена стала блогером. Девушка делилась со своими подписчиками секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. Однажды Алена решила поразить своих поклонников и сделала маммопластику.
Так выглядела Алена до пластики, 2015 год (фото: instagram.com/alena_omovych)
Так выглядит Алена сейчас (фото: instagram.com/alena_omovych)
С тех пор девушка увеличивала грудь еще дважды, так как первая операция, по ее словам, была неудачной. Кроме того, Алена избавилась от прямого носа, поставила имплантаты в ягодицы, сделала операцию "кошачий взгляд", установила виниры, а также регулярно делает уколы в губы, скулы, подбородок.
Ранее мы писали, что украинец взорвал сеть поиском девушки по ширине рта.