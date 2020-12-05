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Українська Кардашьян вразила хворобливою худорбою: страшно і моторошно

Автор: Світлана Мащенко

Українська блогер і модель Альона Омович вразила надмірною худобою на новому відео, яке дівчина опублікувала в соцмережах.

На Instagram дівчини підписано понад мільйон фоловерів. Альона пристрастилася до пластичних операцій, які робить регулярно, вважаючи, що покращує себе.

І хоча модель завжди була худорлявою, після перенесеного нещодавно запалення нирок, її вага знизилася ще більше. На одному з останніх відео вона налякала своїх підписників, які захотіли хто "разбачити", а хто відправити її до бабусі на відгодівлю.

У кадрі вона демонструє сідниці, неприродно вигинаючись, а масивне взуття ще більше відтіняє її худорлявість..

Альона Омович налякала фоловерів (відео: instagram.com/alena_omovych)

Підписники розкритикували дівчину за те, що вона робить з собою

  • "А прямо встати не можна? Обов'язково вигинатися як черв'як з "Людей в чорному"?
  • Трохи моторошно якось....
  • Мені чесно страшно стало навіть. Сподіваюся, у Вас все добре зі здоров'ям.
  • Норм дошка. Для дачі якраз саме те.
  • Так, записуй адресу моєї бабусі. Аж захотілося нагодувати тебе, чес слово.
  • Інопланетяни в місті.
  • Черв'як із "Люди в чорному". Миленько.
  • Навіщо себе так спотворювати?" - пишуть коментатори.

Альона Омович (до заміжжя Богданова) народилася в Києві в 1993 році. В модельному бізнесі вона з 15 років, а у двадцятирічному віці Альона стала блогером. Дівчина ділилася зі своїми підписниками секретами стрункої фігури: програмами тренувань, режимом харчування. Одного разу вона вирішила приголомшити своїх шанувальників і зробила мамопластику.

Так виглядала Альона до пластики, 2015 рік (фото: instagram.com/alena_omovych)

Так виглядає Альона зараз (фото: instagram.com/alena_omovych)

З того часу дівчина збільшувала груди ще двічі, бо перша операція, за її словами, була невдалою. Крім того, Олена позбулася прямого носа, поставила імплантати в сідниці, операцію "котячий погляд", встановила вініри, а також регулярно робить уколи в губи, щоки, підборіддя.

Раніше ми писали, що українець підірвав мережу пошуком дівчини по ширині рота.

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Новини України блогерАлена Омович