UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинская пенсионерка рассекретила рецепт самого известного в мире борща

Автор: Роман Мирончук

Ольга Габро, 77-летняя пенсионерка из села Борщев Житомирской области, поделилась рецептом самого известного в мире борща, который попал на страницы известного американского издания The New York Times.

Она показала, как варит свой знаменитый борщ журналистам ТСН.

Секрет блюда заключается в том, что она готовит ингредиенты в разное время. Для приготовления борща украинка использует свеклу, морковь, фасоль, картофель и мясо. Если же нет мяса, то она бросает сало в зажарку с луком и томатом.

При этом свеклу и морковь она не доваривает. Их необходимо потереть и добавить к блюду в самом конце. В кастрюлю забрасывает картошку и капусту. Потом она натирает овощи и доваривает их вместе со сладким перцем. Соль и сахар для баланса она добавляет в самом конце.

По словам пенсионерки, варить борщ ее учила мама, а рецепт достался еще от прапрабабушки.

Женщина родилась в селе Борщев, вышла замуж и почти 40 лет проработала в колхозе. В ее большой семье борщ на столе был всегда. У Ольги Габро 4 сына, 7 внуков и одна правнучка.

Рецепт самого известного в мире борща (видео: YouTube)

Напомним, известный украинский кулинар и победитель "Мастер шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща.

Мы также писали о том, что в Украине взлетят цены на продукты борщевого набора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пенсионеркарецепт
Читайте также
"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото
В Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии
Прогноз погоды