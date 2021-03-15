Украинская пенсионерка рассекретила рецепт самого известного в мире борща

Секрет блюда заключается в том, что она готовит ингредиенты в разное время. Для приготовления борща украинка использует свеклу, морковь, фасоль, картофель и мясо. Если же нет мяса, то она бросает сало в зажарку с луком и томатом.

При этом свеклу и морковь она не доваривает. Их необходимо потереть и добавить к блюду в самом конце. В кастрюлю забрасывает картошку и капусту. Потом она натирает овощи и доваривает их вместе со сладким перцем. Соль и сахар для баланса она добавляет в самом конце.

По словам пенсионерки, варить борщ ее учила мама, а рецепт достался еще от прапрабабушки.

Женщина родилась в селе Борщев, вышла замуж и почти 40 лет проработала в колхозе. В ее большой семье борщ на столе был всегда. У Ольги Габро 4 сына, 7 внуков и одна правнучка.

Рецепт самого известного в мире борща (видео: YouTube)