Українська пенсіонерка розсекретила рецепт самого відомого у світі борщу

Ольга Габро, 77-річна пенсіонерка з села Борщів Житомирської області, поділилася рецептом найвідомішого у світі борщу, який потрапив на сторінки відомого американського видання The New York Times.
Вона показала, як варить свій знаменитий борщ журналістам ТСН.
Секрет страви полягає в тому, що вона готує інгредієнти в різний час. Для приготування борщу українка використовує буряк, моркву, квасолю, картоплю і м'ясо. Якщо ж немає м'яса, то вона кидає сало в засмажку з цибулею і томатом.
При цьому буряк і моркву вона не доварює. Їх необхідно потерти і додати до страви в самому кінці. У каструлю закидає картоплю і капусту. Потім вона натирає овочі і доварює їх разом з солодким перцем. Сіль і цукор для балансу вона додає в самому кінці.
За словами пенсіонерки, варити борщ її вчила мама, а рецепт дістався ще від прабабусі.
Жінка народилася у селі Борщів, вийшла заміж і майже 40 років пропрацювала в колгоспі. В її великій родині борщ на столі був завжди. У Ольги Габро 4 сини, 7 онуків і одна правнучка.
Рецепт самого відомого у світі борщу (відео: YouTube)
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