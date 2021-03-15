RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українська пенсіонерка розсекретила рецепт самого відомого у світі борщу

Автор: Роман Мирончук

Ольга Габро, 77-річна пенсіонерка з села Борщів Житомирської області, поділилася рецептом найвідомішого у світі борщу, який потрапив на сторінки відомого американського видання The New York Times.

Вона показала, як варить свій знаменитий борщ журналістам ТСН.

Секрет страви полягає в тому, що вона готує інгредієнти в різний час. Для приготування борщу українка використовує буряк, моркву, квасолю, картоплю і м'ясо. Якщо ж немає м'яса, то вона кидає сало в засмажку з цибулею і томатом.

При цьому буряк і моркву вона не доварює. Їх необхідно потерти і додати до страви в самому кінці. У каструлю закидає картоплю і капусту. Потім вона натирає овочі і доварює їх разом з солодким перцем. Сіль і цукор для балансу вона додає в самому кінці.

За словами пенсіонерки, варити борщ її вчила мама, а рецепт дістався ще від прабабусі.

Жінка народилася у селі Борщів, вийшла заміж і майже 40 років пропрацювала в колгоспі. В її великій родині борщ на столі був завжди. У Ольги Габро 4 сини, 7 онуків і одна правнучка.

Рецепт самого відомого у світі борщу (відео: YouTube)

Нагадаємо, відомий український кулінар і переможець "Майстер шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу.

Ми також писали про те, що в Україні злетять ціни на продукти борщового набору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсионеркарецепт
Читайте також
"Київська перепічка" - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото
В Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд через мізерну пенсію
Прогноз погоди