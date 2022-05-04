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Украинская певица ехала на митинг, но застряла на границе: "это просто пипец"

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Lite

Украинская певица и блогерша SHADU, которая временно выехала за границу с целью реабилитации мужа после инсульта, застряла на границе Молдовы с Румынией из-за поломки авто.

Об этом она сообщила в своих Instagram-сториз.

SHADU с мужем (фото: instagram.com/offi_shadu)

Артистка направлялась в Румынию, чтобы присоединиться к митингу в поддержку украинцев.

"Машина не заводится. Друзья, это просто пипец", - написала певица.

К счастью, неподалеку остановки было СТО, певица обратилась о помощи. На языке жестов удалось объяснить, что авто не работает.

"Более 10 ошибок мое авто выбивало. Мир не без добрых людей, более получаса - и мастера обнаружили ошибку в аккумуляторе. Мне повезло, ведь не зная румынского, а механики не зная английского, нам удалось исправить все. Двигаюсь дальше, важно каждый день стоять и делать все, чтобы наша страна приблизилась еще ближе к победе", - сказала SHADU.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Заметим, что артистка стала на информационную оборону страны и ежедневно борется с врагом онлайн.

Благодаря призывам выходить на улицы, SHADU удалось поднять более 100 человек в разных странах мира выходили и продолжат выходить на улицы против российской агрессии.

SHADU в начале войны России против Украины (фото: instagram.com/offi_shadu)

Напомним, на днях Макс Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.

Ранее голливудская актриса заявила, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы.

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