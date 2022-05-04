Українська співачка їхала на мітинг, але застрягла на кордоні: "це просто пипець"

SHADU з чоловіком (фото: instagram.com/offi_shadu)

Артистка прямувала до Румунії, аби долучитись до мітингу на підтримку українців.

"Машина не заводиться. Друзі, це просто пипець", - написала співачка.

На щастя, неподалік зупинки було СТО, співачка звернулась про допомогу. Мовою жестів вдалось пояснити, що авто не працює.

"Понад 10 помилок моє авто вибивало. Світ не без добрих людей, понад пів години - і майстри виявили помилку у акумуляторі. Мені пощастило, адже не знаючи румунської, майстри не знаючи англійської, нам вдалось виправити усе. Рухаюсь далі, важливо щодня стояти і робити усе, аби наша країна наблизилась ще ближче до перемоги", - сказала SHADU.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Зауважимо, що артистка стала на інформаційну оборону країни та щодня бореться з ворогом онлайн.

Завдяки закликам виходити на вулиці, SHADU вдалось підняти понад 100 людей, які у різних країнах світу виходили і продовжать виходити на вулиці проти російської агресії.

SHADU на початку війни Росії проти України (фото: instagram.com/offi_shadu)