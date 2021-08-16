Украинская ТВ-звезда умилила фото своего мальтипу: красота, да и только!

Мальтипу относятся к так называемым "дизайнерским" собачкам, когда скрещивают представителей двух пород. Все наверняка слышали, например, о лабрадудлях - метисах лабрадора-ретривера и пуделя. А мальтипу - это метис мальтийской болонки и пуделя.

Говорят, что эти собаки - гипоаллергенны, они приспособлены для жизни в квартире, очень дружелюбны к детям и животным, обладают легким, покладистым характером. Итак, развенчиваем (или подтверждаем) мифы о мальтипу.

Елена Халилова рассказывает о своем милейшем песике мальтипу

Наверное, найти щенка этой породы, если задаться целью, легко. Но я не искала. Все сделал муж. Он увидел щенка мальтипу, и он ему очень понравился. Но, конечно же, супруг решил эту собачку не просто купить и принести в дом, а поступил стратегически выверено - подарил Джорджика нашей дочке Зарине на День рождения.

Елена Халилова с мужем и мальтипу (фото из личного архива телеведущей)

Я была уверена, что муж поехал за электросамокатом. Когда он пришел с Джорджиком на руках, я, честно говоря, даже расплакалась. Я очень ответственный человек и понимаю, что собачка - это еще один ребенок. Ее нужно покупать, покормить, напоить, погулять с ней, причем смотреть, чтобы ничего не съела вредного, сводить к доктору, к грумеру. И что делать это все буду я.

А еще я же очень люблю сама делать выбор. Я - Весы по знаку зодиака, и даже когда покупаю платье, сто раз подумаю, померю, вернусь, еще раз померю и потом, может быть, куплю. Да, иногда выбрать сложно, но я предпочитаю, чтобы со мной советовались. А тут на меня свалилось счастье, которое я не выбирала. Обычно муж так себя не ведет, но он просто влюбился в эту породу.

Джорджик у нас уже год. Сейчас мы с Джорджиком подружились. Я знаю его секрет: он очень любит консервы с мяском и подкармливаю его, а он слушает меня с полуслова. Но поворотный момент случился, когда он заболел. Я сидела, обнимала его, и думала, что все его хулиганства и проделки - мелочи, и бардак, который он периодически устраивает в квартире, мелочи, главное - чтобы выздоровел.

Мальтипу Елены Халиловой (фото из личного архива телеведущей)

К чему я пришла за этот год с нашей собакой

Первое. Щенку даже адаптированной к квартире, как пишут о мальтипу, породы, нужно воспитание. Знаете, как бывают невоспитанные дети, так бывают и невоспитанные собаки. Мы водили Джорджика на занятия к кинологу. Очень важно, чтобы поведение щенка корректировал, воспитывал его человек, который понимает психологию и физиологию собачки. Животное часто просто ломают, заставляют слушаться, применяя силу. Но для нас это - как ребенок, нам важно было сделать все максимально правильно и ответственно.

Второе. Мальтипу, не смотря на всю его внешнюю милоту - собака со всеми соответствующими замашками. Джорджик, например, обожает грызть тапки. И хорошо, если ему попадались именно тапки, а не новые туфли (было и такое - сгрыз новые "кроксы" дочки). Но мы перевели ситуацию в "плюс" - вся семья теперь автоматически сразу же убирает обувь, в прихожей всегда идеальный порядок.

Третье. Я читала о том, что мальтипу очень лояльны к детям. Это так, но в нашей семье теперь два ребенка, которые конкурируют между собой за наше с мужем внимание. Когда мы много внимания уделяем собаке, дочь начинает немножко ревновать. А когда все внимание на дочку - Джорджик начинает гавкать и оттаскивать меня от нее. В остальном у них - любовь.

Четвертое. Любому щенку, любой собаке нужно движение и прогулки. Это - не та порода, которая будет ходить в лоток и довольствоваться квадратными метрами квартиры. Тем более, если у вас такой хулиган, как наш Джорджик.

Елена Халилова с мальтипу (фото из личного архива телеведущей)

Когда вы берете щенка, то автоматически отказываетесь от многих вещей. Вы не можете спокойно собраться и улететь в отпуск - вам нужно найти, кто будет присматривать за собакой. Причем это должен быть человек, которого наш Джорджик знает и любит и который знает и любит его.

Вам сложнее устроить себе романтический уик-энд, ведь одно дело - попросить маму побыть на выходных с дочерью, а другое - "нагрузить" ее еще и собакой.

У каждого щенка свой характер. И даже если это няшный мальтипу, с ним не будет всегда легко. За этот год был случай, когда мы отпустили щенка с поводка на прогулке, и он 40 минут бегал от нас, как непослушный ребенок, прячась под машинами. Мы с мужем чуть не поседели - переживали, чтобы он со двора не выскочил на проезжую часть.

Но вместе с тем он дарит и много радости - он нас умилял, когда первый раз увидел снег. Радовался, как ребенок, прыгал, валялся - ему очень понравилось. Он обожает прогулки в парке Феофания - изучает все цветочки - листочки, ему так интересно!



Щенок мальтипу - это второй ребенок в доме. Разница в том, что дочь или сын вырастут, а собачка останется "ребенком" навсегда. Принимайте решение осознанно.

Елена Халилова с мальтипу (фото из личного архива телеведущей)