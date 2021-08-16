Українська ТБ-зірка розчулила фото свого мальтіпу: краса, та й годі!

Мальтіпу - по-справжньому Зоряна порода. Своє серце хвостикам цієї породи віддали Ріанна, Джессіка Сімпсон, Блейк Лайвлі, Алессандра Амбросіо, Майлі Сайрус і багато інших знаменитостей в Голлівуді і в Україні.
Ми начиталися багато компліментарних відгуків про мальтіпу, але вирішили отримати інформацію з перших рук - розпитали телезірку, ведучу програми "День.LIVE" на каналі LIVE Олену Халілову, у якої собачка саме цієї породи.
Мальтіпу відносяться до так званих "дизайнерських" собачок, коли схрещують представників двох порід. Всі, напевно, чули, про лабрадудлів - метисів лабрадора-ретривера і пуделя. А мальтіпу - це метис мальтійської болонки і пуделя.
Кажуть, що ці собаки - гіпоалергенні, вони пристосовані для життя в квартирі, дуже доброзичливі до дітей і тварин, мають легкий, поступливий характер. Отже, розвінчуємо (або підтверджуємо) міфи про мальтіпу.
Напевно, знайти цуценя цієї породи, якщо поставити собі за мету, легко. Але я не шукала. Все зробив чоловік. Він побачив цуценя мальтіпу, і те йому дуже сподобалось. Але, звичайно ж, чоловік вирішив цю собачку не просто купити і принести в будинок, а вчинив стратегічно вивірено - подарував Джорджика нашій дочці Зарині на День народження.
Олена Халілова з чоловіком і мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)
Я була впевнена, що чоловік поїхав за електросамокатом. Коли він прийшов з Джорджиком на руках, я, чесно кажучи, навіть розплакалась. Я дуже відповідальна людина і розумію, що собачка - це ще одна дитина. Її потрібно покупати, погодувати, напоїти, погуляти з нею, причому стежити, щоб нічого не з'їла шкідливого, зводити до лікаря, до грумера. І що робити це все буду я.
А ще я ж дуже люблю сама робити вибір. Я - Терези за знаком зодіаку, і навіть коли купую плаття, сто разів подумаю, примірю, повернуся, ще раз вдягну і потім, можливо, куплю. Так, іноді вибрати складно, але я хочу, щоб зі мною радилися. А тут на мене звалилося щастя, яке я не вибирала. Зазвичай чоловік так себе не веде, але він просто закохався в цю породу.
Джорджик у нас вже рік. Зараз ми з ним подружилися. Я знаю його секрет: він дуже любить консерви з м'яском і підгодовую його, а він слухає мене з півслова. Але поворотний момент трапився, коли він захворів. Я сиділа, обіймала його, і думала, що все його хуліганства і витівки - дрібниці, і бардак, який він періодично влаштовує в квартирі, дрібниці, головне - щоб одужав.
Мальтіпу Олени Халілової (фото з особистого архіву телеведучої)
До чого я прийшла за цей рік з нашою собакою
Перше. Цуценяті навіть адаптованої до квартири, як пишуть про мальтіпу, породи, потрібно виховання. Знаєте, як бувають невиховані діти, так бувають і невиховані собаки. Ми водили Джорджика на заняття до кінолога. Дуже важливо, щоб поведінку цуценятки коригувала, виховувала його людина, яка розуміє психологію і фізіологію собачки. Тварину часто просто ламають, змушують слухатися, застосовуючи силу. Але нам важливо було зробити все максимально правильно і відповідально.
Друге. Мальтіпу, не дивлячись на всю його зовнішню няшність- собака з усіма відповідними замашками. Джорджик, наприклад, обожнює гризти тапки. І добре, якщо йому попадалися саме тапки, а не нові туфлі (було і таке - згриз нові "крокси" доньки). Але ми перевели ситуацію в "плюс" - вся сім'я тепер автоматично відразу ж прибирає взуття, в передпокої ідеальний порядок.
Третє. Я читала про те, що мальтіпу дуже лояльні до дітей. Це так, але в нашій сім'ї тепер двоє дітей, які конкурують між собою за нашу з чоловіком увагу. Коли ми багато уваги приділяємо собаці, дочка починає трішки ревнувати. А коли вся увага на дочку - Джорджик починає гавкати і відтягувати мене від неї. В усьому іншому у них - любов.
Четверте. Кожному цуценяті потрібен рух і прогулянки. Це - не та порода, яка буде ходити в лоток і задовольнятися квадратними метрами квартири. Тим більше, якщо у вас такий хуліган, як у нас.
Олена Халілова з мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)
Коли ви берете цуценя, то автоматично відмовляєтеся від багатьох речей. Ви не можете спокійно зібратися і полетіти у відпустку - вам потрібно знайти, хто буде доглядати за собакою. Причому це має бути людина, яку наш Джорджик знає і любить і який знає і любить його.
Вам складніше влаштувати собі романтичний вікенд, адже одна справа - попросити маму побути на вихідних з дочкою, а інше - "навантажити" її ще й собакою.
За цей рік був випадок, коли ми відпустили цуценя з повідця на прогулянці, і він 40 хвилин бігав від нас, як неслухняна дитина, ховаючись під машинами. Ми з чоловіком мало не посивіли - переживали, щоб він з двору не вискочив на проїжджу частину.
Але разом з тим він дарує і багато радості - він нас розчулював, коли перший раз побачив сніг. Радів, як дитина, стрибав, валявся - йому дуже сподобалося. Він обожнює прогулянки в парку Феофанія - вивчає всі квіточки - листочки, йому так цікаво!
Щеня мальтіпу - це друга дитинау домі. Різниця в тому, що дочка або син виростуть, а собачка залишиться дитиною назавжди. Приймаючи рішення, пам’ятайте, будь ласка, про це.
Олена Халілова з мальтіпу (фото з особистого архіву телеведучої)
Нагадаємо, нещодавно схвильована Ребрик зізналася, чому дочка змусила її переживати.