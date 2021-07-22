Украинские телезвезды рассказали о важном решении: вместе не только в прямом эфире

Все трое получили первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer, а в начале августа планируют провакцинироваться второй раз.

Мирошниченко признался, что сперва долго колебался - прививаться или нет, но после бесед с врачами, генетиками, технологами, иммунологами, все же решился.

"Непреодолимое желание вернуть хоть небольшую свободу передвижения по миру стало, очевидно, главным стимулом", - отметил Тимур.

Тимур Мирошниченко вакцинировался препаратом Pfizer (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Телеведущий также рассказал, что перенес COVID-19 прошлой осенью, а сама болезнь протекала бессимптомно.

Болели вместе с женой Инной, у которой несколько дней была высокая температура. Затем переболели и родители. Перенесли легко, но через 3 месяца мама Тамара Евгеньевна все же ощутила последствия - была бессонница и затрудненное дыхание.

Владимир Рабчун перенес коронавирус еще в начале этого года. Все проходило без симптомов. Ведущий тогда ухаживал за своей мамой, у которой COVID-19 был в средней тяжести и привел к поражению легких. После этого он решил сдать тест, и результат подтвердил наличие антител.

Рабчун рассказал, что после первой дозы вакцины чувствовал себя хорошо.

Владимир Рабчун вакцинировался от COVID-19 (фото: instagram.com/vova.rabchun)

Их коллега по телешоу "Твій День" Стася Ровинская, которая перенесла коронавирус в начале марта, вообще не сомневалась в необходимости вакцинироваться.

"Не хочу болеть ковидом. Считаю, что коллективный иммунитет способен уберечь нас от этой болезни", - высказала она свое мнение.

Телеведущая добавила, что болезнь тогда протекала у нее в легкой форме, а осознала заражение случайно, когда перестала чувствовать запахи.

Стася Ровинская вакцинировалась от коронавируса (фото: instagram.com/sia_rovinska)