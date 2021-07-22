Українські телезірки розповіли про важливе рішення: разом не тільки в прямому ефірі

Всі троє отримали першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer, а на початку серпня планують провакцинуватися вдруге.

Мірошниченко зізнався, що спершу довго вагався - робити щеплення чи ні, але після бесід з лікарями, генетиками, технологами, імунологами, все ж таки зважився.

"Непереборне бажання повернути хоч невелику свободу пересування світом стало, очевидно, головним стимулом", - зазначив Тимур.

Тимур Мірошниченко вакцинувався препаратом Pfizer (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Телеведучий також розповів, що переніс COVID-19 минулої осені, а сама хвороба протікала безсимптомно.

Хворіли разом з дружиною Інною, у якої кілька днів була висока температура. Потім перехворіли й батьки. Перенесли легко, але через 3 місяці мама Тамара Євгенівна все ж відчула наслідки - було безсоння та утруднене дихання.

Володимир Рабчун переніс коронавірус ще на початку цього року. Все проходило без симптомів. Ведучий тоді доглядав за своєю мамою, у якої COVID-19 був в середній тяжкості і привів до ураження легенів. Після цього він вирішив здати тест, і результат підтвердив наявність антитіл.

Рабчун розповів, що після першої дози вакцини почувався добре.

Володимир Рабчун вакцинувався від COVID-19 (фото: instagram.com/vova.rabchun)

Їх колега по телешоу "Твій День" Стася Ровінська, яка перенесла коронавірус на початку березня, взагалі не сумнівалася в необхідності вакцинуватися.

"Не хочу хворіти на ковід. Вважаю, що колективний імунітет здатний уберегти нас від цієї хвороби", - висловила вона свою думку.

Телеведуча додала, що хвороба тоді протікала у неї в легкій формі, а усвідомила зараження випадково, коли перестала відчувати запахи.

Стася Ровінська вакцинувалася від коронавірусу (фото: instagram.com/sia_rovinska)