Украинские звезды раскрыли стоимость лечения от COVID-19: цены отличаются

В Украине зафиксировано более 343 тысяч случаев заражения коронавирусом. Конечно, среди тех, кто подхватил инфекцию есть и звезды. Все относятся к заболеванию с разным уровнем серьезности, поэтому кто-то ложится в лучшие клиники мира в стационар, а кто-то легко переносит с жаропонижающими в собственной постели. Не сильно отличаются в этом и знаменитости. Кто, как и за сколько лечился от коронавируса из украинских знаменитостей – читайте ниже.

Как сообщается в программе "Светская жизнь", украинские артисты Сергей и Снежана Бабкины, Елена Кравец, а также ведущие Маричка Падалко и Неля Шовкопляс решили рассказать, во сколько им обошлось лечение от коронавируса.

Симптомы COVID-19 у Бабкиных были ярко выраженные – высокая температура, слабость в теле и боль в мышцах. Семье Бабкиных лечение от инфекции вместе с диагностикой обошлось около 30-40 тысяч гривен.

"Лечение, КТ, и еще анализы, кровь. Дети и родители сдавали анализы. Моя мама заболела, наша няня заболела. Я делала 7 или 8 ПЦР- тестов, Сережа 5 раз сдавал", – сообщила семья в интервью.

О расходах на лечение COVID-19 рассказала и ведущая Падалко. Так, семья потратила примерно 10 000 гривен. При том, что расходы звезды покрыла страховая компания. Также телеведущая рассказывает, что во время болезни ей пришлось перенести тяжелый токсикоз.

А ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс не сильно потратилась во время лечения от смертоносной инфекции. Более того, девушка вовсе не покупала лекарства.

"Если посчитать две баночки витамина С и бутылки воды, которые я покупала, то, пусть 200 гривен я потратила на все лечение", – признавалась звезда.

Звезды рассказали, во сколько им обошлось лечение от коронавируса

Напомним, что ранее Оля Полякова после скандального концерта в Харькове решила сделать тест на коронавирус.

Также мы сообщали, что Андре Тан рассказал, как перенес коронавирус всей семьей.