Українські зірки розкрили вартість лікування від COVID-19: ціни відрізняються

В Україні зафіксовано понад 343 тисячі випадків зараження на коронавірус. Звичайно, серед тих, хто підхопив інфекцію є і зірки. Кожен ставиться до захворювання з різним рівнем серйозності, тому хтось лягає у найкращі клініки світу в стаціонар, а хтось легко переносить з жарознижувальними у власному ліжку. Не сильно відрізняються в цьому і знаменитості. Хто, як і за скільки лікувався від коронавірусу з українських знаменитостей – читайте нижче.

Як повідомляється в програмі "Світське життя", українські артисти Сергій та Сніжана Бабкіни, Олена Кравець, а також ведучі Марічка Падалко та Неля Шовкопляс вирішили розповісти, скільки їм обійшлося лікування від коронавірусу.

Симптоми COVID-19 у Бабкіних були яскраво виражені – висока температура, слабкість в тілі та біль у м'язах. Сім'ї Бабкіних лікування від інфекції разом з діагностикою обійшлося близько 30-40 тисяч гривень.

"Лікування, КТ, і ще аналізи, кров. Діти та батьки здавали аналізи. Моя мама захворіла, наша няня захворіла. Я робила 7 або 8 ПЛР - тестів, Сергійко 5 разів здавав", – повідомила сім'я в інтерв'ю.

Про витрати на лікування COVID-19 розповіла ведуча Падалко. Так, родина витратила приблизно 10 000 гривень. При тому, що витрати зірки покрила страхова компанія. Також телеведуча розповідає, що під час хвороби їй довелося перенести важкий токсикоз.

А ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс не сильно витратилася під час лікування від смертоносної інфекції. Більш того, дівчина зовсім не купувала ліки.

"Якщо порахувати дві баночки вітаміну С і пляшки води, які я купувала, то, нехай 200 гривень я витратила на все лікування", – зізналася зірка.

Зірки розповіли, у скільки їм обходиться лікування від коронавірусу

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова після скандального концерту в Харкові вирішила зробити тест на коронавірус.

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