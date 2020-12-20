Украинцев предупредили о непростой погоде в январе: народный синоптик дал прогноз

Погода в Украине принесет морозы и снегопады в январе 2021 года, а в конце месяца температура воздуха может упасть даже ниже 20 градусов.

Такой прогноз на середину зимы дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Обозреватель".

По его словам, волна серьезного похолодания ожидается с 22 по 27 января.

Согласно расчетам народного знатока погоды, в Украине на Новый год будет идти небольшой снег. С 1 и до 4 января будут преобладать небольшие "минуса" - около -3 градусов.

Затем начнется период незначительного потепления, который захватит Рождество и продлится до 12 января. Столбики термометров в эти дни будут показывать до +2 градусов.

С 5 и по 10 января Горбань прогнозирует осадки - снег с дождем, а 8-го числа будет дождь.

13-15 января снова немного похолодает, и температура воздуха понизится на 1-2 градуса и застынет около "нуля". 13 января возможен снег с дождем.

Как рассказал народный синоптик, с 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Так, 21 января в дневное время термометры покажут -11 градусов, а после захода солнца ожидается до -17 градусов.

По его прогнозу, 26-27 января станут самыми холодными датами в этом месяце: днем будет около -15 градусов, а ночью - до - 22 градусов.

Снег ожидается 16, 18, 21, 22 и 30 января.

Горбань уточнил, что делал расчет для региона Киев.

Напомним, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, уже на следующей неделе погода принесет новую порцию похолодания.

Ранее сообщалось, что согласно обновленному долгосрочному прогнозу синоптиков, в Украину идет аномальное потепление до +16.