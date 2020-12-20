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Українців попередили про непросту погоду в січні: народний синоптик дав прогноз

Новость на русском → Неділя 20 грудня 2020 07:07
Українців попередили про непросту погоду в січні: народний синоптик дав прогноз Погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні принесе морози і снігопади в січні 2021 року, а в кінці місяця температура повітря може впасти навіть нижче 20 градусів.

Такий прогноз на середину зими дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Обозреватель".

За його словами, хвиля серйозного похолодання очікується з 22 по 27 січня.

Згідно з розрахунками народного знавця погоди, в Україні на Новий рік йтиме невеликий сніг. З 1 і по 4 січня переважатимуть невеликі "мінуси" - близько -3 градусів.

Потім почнеться період незначного потепління, який захопить Різдво і триватиме до 12 січня. Стовпчики термометрів у ці дні показуватимуть до +2 градусів.

З 5 і по 10 січня Горбань прогнозує опади - сніг з дощем, а 8-го числа буде дощ.

13-15 січня знову трохи похолодає, і температура повітря знизиться на 1-2 градуси та застигне близько "нуля". 13 січня можливий сніг з дощем.

Як розповів народний синоптик, з 16 по 31 січня температура буде щодня знижуватися в середньому на 1-1,5 градуси. Так, 21 січня вдень термометри покажуть -11 градусів, а після заходу сонця очікується до -17 градусів.

За його прогнозом, 26-27 січня стануть найхолоднішими датами в цьому місяці: вдень буде близько -15 градусів, а вночі - до - 22 градусів.

Сніг очікується 16, 18, 21, 22 і 30 січня.

Горбань уточнив, що робив розрахунок для регіону Київ.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, вже наступного тижня погода принесе нову порцію похолодання.

Раніше повідомлялося, що згідно з оновленим довгостроковим прогнозом синоптиків, в Україну йде аномальне потепління до +16.

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