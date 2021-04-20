Украина будет мокнуть в дождях: синоптик предупредила о непогоде

"Влажная воздушная масса охватит практически все области.

Дожди будут идти с перерывами, поэтому на прояснение можно рассчитывать.

Но вот на тотальное солнце и сухую погоду целый день - вряд ли", — предупредила Диденко.

По словам синоптика, температура воздуха немного компенсирует сырость. В среду потеплеет до +15 градусов.

"Свежий воздух ожидается на северо-востоке Украины, + 8 + 12 градусов. Ночи еще остаются холодными. Направление ветра - западный, небольшой или умеренный", - сообщила эксперт.

В Киеве 21 апреля будет тепло, но дождливо.

"В Киеве скоро на центральных асфальтах лягушки будут квакать - опять завтра предполагается дождь. Хотя бы температура пощадит и поднимется до +14 градусов", - отметила синоптик.

Диденко предупредила украинцев о похолодании, которое начнется в пятницу, 23 апреля.

"С пятницы в Украину начнет заходить похолодание, сначала на Запад и Север. А на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег", - резюмировала Диденко.