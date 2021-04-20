Україна буде мокнути в дощах: синоптик попередила про негоду

"Волога повітряна маса охопить практично всі області. Дощі будуть йти з перервами, тому на прояснення можна розраховувати. Але ось на тотальне сонце і суху погоду цілий день - навряд чи", — попередила Діденко.

За словами синоптика, температура повітря трохи компенсує вогкість. У середу потеплішає до +15 градусів.

"Свіже повітря очікується на північному сході України, + 8 + 12 градусів. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру - західний, невеликий або помірний", - повідомила експерт.

У Києві 21 квітня. буде тепло, але дощитиме.

"В Києві скоро на центральних асфальтах жаби будуть квакати - знову завтра передбачається дощ. Хоча б температура пощадить і підніметься до +14 градусів", - зазначила синоптик.

Діденко попередила українців про похолодання, яке розпочнеться у п'ятницю, 23 квітня.

"З п'ятниці в Україну почне заходити похолодання, спочатку на Захід і Північ. А на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг", - резюмувала Діденко.