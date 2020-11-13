В Украину движется мокрый снег: каким областям не повезет с погодой на выходных

Погода в Украине на выходных будет неравномерная. Часть страны будет находиться в зоне сухого антициклона, а в некоторых областях возможен дождь и мокрый снег.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, на выходных в Украине ожидается сухая погода почти во всех регионах, кроме севера страны.

"14-15 ноября антициклон еще будет махать лапами и отгонять осадки. И только на Севере Украины атмосферный фронт черкнет небольшим дождем и местами даже мокрым снегом", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха будет невысокой и теплее всего будет в южных областях и на Закарпатье.

"Будет холодно: ночью -3 +4 градуса, днем +4 +9 градусов, на северо-востоке +2 +5 градусов. На Закарпатье и в Крыму +9 +13 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве по прогнозу синоптика, на выходных будет пасмурно, но существенные осадки не прогнозируются.

"В Киеве в субботу и воскресенье будет пасмурно, что-то немного покапает и, возможно, даже полетает. Но пока ничего особенного. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5 +6 градусов", - добавила синоптик.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что климатологи обновили прогноз на зиму в Украине и предупредили об аномальной погоде.

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