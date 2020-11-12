На Украину надвигается настоящая зима с мокрым снегом

Погода в Украине до конца недели станет по-зимнему холодной

Погода в Украине до конца недели начнет ухудшаться и на выходных прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха стремительно опускается и в большинстве областей ночью будет мороз.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в ближайшие дни в Украине будет холодно и туманно, существенных осадков не будет до субботы.

"Небольшое колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов", антициклональное отсутствие серьезных осадков, туманы. В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0-2 градуса тепла, днем +4 +6 градусов. На значительной территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно. Температура воздуха в ближайшую ночь от 3 мороза до +4 градусов. На Юге до +6 градусов, днем в пятницу ожидается +3 +8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов", - написала синоптик.

Карта погоды в Киеве

Она предупредила, что на выходных в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"В субботу-воскресенье на Севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины – без существенных осадков. Выходные будут преимущественно серыми", - предупредила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев призвали утепляться из-за сильного похолодания.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили жителей Украины о затяжном периоде похолодания.