На Украину движется теплый воздух, но морозы отступят не везде

Погода в Украине в пятницу, 4 декабря, ожидается сухая и местами солнечная. Температура воздуха резко пойдет вверх, небольшие морозы сохранятся в нескольких областях только в ночные часы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны небольшая облачность с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от -5 до -1 градуса, а днем от 0 до +4 градусов. Возможен сильный штормовой ветер.

В южных областях облачно, но без существенных осадков, ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит +1 +4 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +3 +6 градусов, в Одессе до +8 градусов. В Крыму сухо, сильный ветер. Температура ночью +1 +3 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

На севере страны без осадков, небольшая облачность, ветер с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +3 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность и штормовой ветер. Ночью в регионе от -3 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, на Закарпатье прогреется до +8 +10 градусов.

В центре без осадков, ветрено. Ночью от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

В Киеве 4 декабря осадки не прогнозируются, ветер юго-восточный со штормовыми порывами. Ночью ожидается от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 4 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет сильный штормовой ветер и назвали области, которые окажутся под ударом.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о резком потеплении в Украине.