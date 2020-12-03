На Україну насувається тепле повітря, але морози відступлять не скрізь

Погода в Україні у п'ятницю, 4 грудня, очікується суха і місцями сонячна. Температура повітря різко піде вгору, невеликі морози збережуться в декількох областях тільки в нічні години.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від -5 до -1 градуса, а вдень від 0 до +4 градусів. Можливий сильний штормовий вітер.

У південних областях хмарно, але без істотних опадів, вітер з поривами. Нічна температура повітря становитиме +1 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 +6 градусів, в Одесі до +8 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Температура вночі +1 +3 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

На півночі країни без опадів, невелика хмарність, вітер з поривами. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +1 градуса, вдень повітря прогріється до +3 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність та штормовий вітер. Вночі від -3 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів, на Закарпатті прогріється до +8 +10 градусів.

У центрі без опадів, вітряно. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

У Києві 4 грудня опади не прогнозуються, вітер південно-східний зі штормовими поривами. Вночі очікується від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 4 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йде сильний штормовий вітер і назвали області, які опиняться під ударом.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про різке потепління в Україні.