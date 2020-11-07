В Украину движутся рекордные температуры: будет резкий перепад

Погода в Украине принесет рекордные ноябрьские температуры на ближайших выходных. Причем будет как очень тепло, так и с перепадом в заморозки. Такую синоптическую ситуацию обусловит антициклон, который некоторое время будет радовать нас сухой и приятной погодой.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, самая высокая температура 7 ноября будет на Западе и Юге Украины. Здесь днем от +9 до +14 градусов. На остальных территориях тоже умеренно тепло (+8+12). Ночью на территории страны +2+6 градусов, в Одесской области +6+8 в ночное время. Без осадков.

В Киеве в субботу +9+11 градусов, ночью +4+6 выше нуля.

8 ноября днем по-прежнему высокая температура, как и днем ранее. Ночью же придут заморозки на территорию Черновицкой области (-1...+1). В Ивано-Франковской от +1 до +3 градусов, на остальных территориях в ночное время от +2 до +8 градусов.

В Киеве воскресенье порадует сухой погодой с температурой +9+11, ночью +4+6.

Погода в Украине 7 и 8 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что уже к середине следующей недели синоптики грозят нам сильным снижением температуры вплоть до дневных морозов.

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