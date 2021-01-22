В Украину идет новая волна похолодания: когда ждать морозов

Погода в Украине принесет новую волну похолодания с минусовыми температурами в конце января. Таких лютых холодов, которые отступили буквально пару дней назад, не будет, но пуховики и шапки синоптики прятать пока не рекомендуют.

Пока же в стране наступит оттепель, а чего ждать до конца месяца, рассказали синоптики Gismeteo в прогнозе на ближайшие десять дней.

Согласно данным синоптиков, ближайшие дни принесут с потеплением до +4+8 градусов дожди, и даже ливни. Высокая температура и осадки ожидаются с пятницы, 22 января по понедельник, 26 число.

После чего столбики термометров снова пойдут вниз, а осадки из дождя превратятся в снег. До конца месяца температура воздуха будет днем около нуля, а ночью до -9 градусов.

Ниже смотрите прогноз погоды на 10 дней для Киева, Харькова, Львова, Полтавы и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что метеоролог Вазира Мартазинова рассказала украинцам, каких климатических катастроф следует ждать в ближайшие пять лет.

А климатологи дали подробный прогноз погоды на 2021 год, предупредив про экстремальные синоптические явления и рекорды, которые станут для нас привычным явлением.