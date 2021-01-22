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В Україну йде нова хвиля похолодання: коли чекати морозів

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе нову хвилю похолодання з мінусовими температурами в кінці січня. Таких лютих холодів, які відступили буквально пару днів тому, не буде, але пуховики і шапки синоптики ховати поки не рекомендують.

Поки ж в країні настане відлига, а чого чекати до кінця місяця, розповіли синоптики Gismeteo у прогнозі на найближчі десять днів.

Згідно з даними синоптиків, найближчі дні принесуть з потеплінням до +4+8 градусів дощі, і навіть зливи. Висока температура та опади очікуються з п'ятниці, 22 січня по понеділок, 26 число.

Після чого стовпчики термометрів знову підуть вниз, а опади з дощу перетворяться на сніг. До кінця місяця температура повітря вдень близько нуля, а вночі до -9 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди на 10 днів для Києва, Харкова, Львова, Полтави та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла українцям, яких кліматичних катастроф слід чекати в найближчі п'ять років.

А кліматологи дали детальний прогноз погоди на 2021 рік, попередивши про екстремальні синоптичні явища і рекорди, які стануть для нас звичним явищем.

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