В Украину идет потепление: каким областям повезет

Погода в Украине на выходные 5 и 6 декабря немного обрадует украинцев, так как прогнозируется небольшое потепление. Но это произойдет только в западных областях страны. Серьезных осадков на уикэнд не предвидится. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

"В субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем ​​до + 5 + 12 градусов! Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья. На севере Украины дневная температура воздуха выходными будет колебаться около нуля, а ночью начнет постепенно холодать и в ночь на воскресенье предполагается на Житомирщине и Киевщине в -4 -7 градусов, на Черниговщине и Сумщине до -6-12 градусов!" - предупредила синоптик.

Диденко рассказала, что в центральных областях выходные днем ​​будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3-8 градусов, только в Винницкой области будет -1-3 градуса.

Холоднее всего будет на востоке страны. Днем там будут минусовые градусы, а ночью средние морозы от - 7 до - 14 градусов ниже нуля. На юге Украины в субботу днем будет от +4 до + 8 градусов, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.

В Киеве на выходные 5 и 6 декабря дождей не предвидится. В субботу будет облачно, а в воскресенье, в День Вооруженных сил Украины, будет светить в столице солнышко.

"Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к 3-6 градусов", - написала эксперт.

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