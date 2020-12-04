В Україну йде потепління: яким областям пощастить

Погода в Україні на вихідні, 5 і 6 грудня трохи потішить українців, бо прогнозується невелике потепління. Але це станеться тільки в західних областях країни. Серйозних опадів на уїк-енд не передбачається. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У суботу відчутно потепліє у західних областях України, вдень до +5+12 градусів! Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати, окрім Закарпаття. На Півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів!" - попередила синоптик.

Діденко розповіла, що в центральних областях вихідні вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, тільки у Вінницькій області -1-3 градуси.

Найхолодніше буде на сході країни. Вдень там будуть мінусові градуси, а вночі середні морози від - 7 до - 14 градусів нижче нуля. На півдні України в суботу вдень буде від +4 до + 8 градусів, а вже у неділю і там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів.

У Києві на вихідні, 5 і 6 грудня дощів не передбачається. У суботу буде хмарно, в неділю, в День Збройних сил України, буде світити в столиці сонечко.

"Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до -3-6 градусів. Рвучкий південно-східний вітер посилюватиме відчуття холоду - одягайтеся тепло, але вільно", - написала експерт.

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