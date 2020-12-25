В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет рекордное потепление к концу декабря. Синоптики обновили карты на ближайшие пять дней и прогнозируют, что уже 29 числа почти по всей стране ожидаются солнечные дни, на Юге будет до +13 градусов, а в столице до +8 выше нуля.

Пока же погода будет испытывать терпение украинцев. Ведь согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 25 декабря ожидается мерзкая погода, а местами - даже настоящий шторм с мощными осадками и сильный мороз.

Сегодня температура на Западе, в Центре и Востоке +2+7 днем и -1... +5 ночью, на Юге тепло - от +8 до +11 градусов днем, ночью +1+6. А вот на Востоке -2... +3 днем, ночью -3... -5 мороза (в Луганской области ночью -9... -11).

Мощные осадки - дождь с мокрым снегом - в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. Менее сильные осадки в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях. На остальных территориях осадки незначительные.

Также синоптики предупреждают о сильном, временами штормовом ветре.

В Киеве сегодня будет моросить, температура днем +4+6, ночью +1+3, ветрено.

Погода в Украине 25 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

26 декабря похолодает. В течение суток -1... +3, на Юге теплее - днем +2+7, а ночью 0... +4. Осадки станут менее интенсивными и переместятся на Юг (дождь), Восток и часть Центра (дождь с мокрым снегом).

В Киеве в субботу в течение суток -1... +1, пасмурно, но осадки маловероятны.

В воскресенье, 27 декабря, будет пасмурно, но без осадков (кроме Закарпатья, где ожидается дождь с мокрым снегом). На Западе ночью ударит мороз (-2... -7), днем здесь -1... +3. На Юге теплее - днем +2+7, а ночью -3... +1. На остальной территории днем -1... +2, ночью 0... -5 мороза.

В Киеве днем -1... +1, ночью -1... -3, пасмурно, но без осадков.

Погода в Украине 26-27 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В понедельник, 28 декабря начнется с повышения температуры, но с дождем. Моросить будет по всей стране, кроме Юга и Востока, где ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Температура днем +3+6, ночью 0... -3. Немного ниже градусы на Востоке - днем +1+6, ночью -2... -4. А на Юге и Закарпатье до +6+9 днем и +1+3 ночью. В Крыму и вовсе +9+11 днем и +3+5 ночью.

В Киеве в понедельник днем +3+5, ночью -1... -3 мороза, небольшой дождь.

Вторник, 29 декабря принесет еще больше тепла и прояснение на большинство территорий. Пасмурно только на северо-востоке, а на Закарпатье - дождь. Температура днем +6+10, ночью +1+4, на Востоке +3+5 днем и -1... +1 ночью. А на Юге рекордные для конца декабря +10+13 днем и +4+6 ночью.

Погода в Украине 28-29 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что погодные аномалии привели к тому, что на Юге Украины расцвела сирень.

А вот буквально недавно Киев засыпало снегом, мы публиковали яркие фото заснеженной столицы.