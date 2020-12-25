В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе рекордне потепління до кінця грудня. Синоптики оновили карти на найближчі п'ять днів і прогнозують, що вже 29 числа майже по всій країні очікуються сонячні дні, на Півдні до +13 градусів, а в столиці до +8 вище нуля.

Поки ж погода буде випробовувати терпіння українців. Адже згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 25 грудня очікується мерзенна погода, а місцями - навіть справжній шторм з потужними опадами і сильний мороз.

Сьогодні температура на Заході, в Центрі та Сході +2+7 вдень, -1... +5 вночі, на Півдні тепло - від +8 до +11 градусів вдень, вночі +1+6. А ось на Сході -2... +3 вдень, вночі -3... -5 морозу (на Луганщині вночі -9... -11).

Потужні опади - дощ з мокрим снігом - у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. Менш сильні опади у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській та Запорізькій областях. На інших територіях опади незначні.

Також синоптики попереджають про сильний, часом штормовий вітер.

У Києві сьогодні буде мрячити, температура вдень +4+6, вночі +1+3, вітряно.

Погода в Україні 25 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

26 грудня похолодає. Протягом доби -1... +3, на Півдні тепліше - вдень +2+7, а вночі 0... +4. Опади стануть менш інтенсивними і перемістяться на Південь (дощ), Схід і частину Центру (дощ з мокрим снігом).

У Києві в суботу протягом доби -1... +1, хмарно, але опади малоймовірні.

У неділю, 27 грудня, буде хмарно, але без опадів (крім Закарпаття, де очікується дощ з мокрим снігом). На Заході вночі вдарить мороз (-2... -7), вдень тут -1... +3. На Півдні тепліше - вдень +2+7, а вночі -3... +1. На решті території вдень -1... +2, вночі 0... -5 морозу.

У Києві вдень -1... +1, вночі -1... -3, хмарно, але без опадів.

Погода в Україні 26-27 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У понеділок, 28 грудня почнеться підвищення температури, але з дощем. Накрапувати буде по всій країні, крім Півдня та Сходу, де очікується похмура погода, але без опадів.

Температура вдень +3+6, вночі 0... -3. Трохи нижче градуси на Сході - вдень +1+6, вночі -2... -4. А на Півдні та Закарпатті до +6+9, вдень +1+3 вночі. В Криму і зовсім +9+11 вдень і +3+5 вночі.

У Києві в понеділок вдень +3+5, вночі -1... -3 морозу, невеликий дощ.

Вівторок 29 грудня принесе ще більше тепла і прояснення на більшість територій. Похмуро тільки на північному сході, а на Закарпатті - дощ. Температура вдень +6+10, вночі +1+4, на Сході +3+5, вдень -1... +1 вночі. А на Півдні рекордні для кінця грудня +10+13 вдень, +4+6 вночі.

Погода в Україні 28-29 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що погодні аномалії призвели до того, що на Півдні України розквітнув бузок.

А ось буквально нещодавно Київ засипало снігом, ми публікували яскраві фото засніженої столиці.