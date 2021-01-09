В Украину идут мощные холода: когда ожидается пик морозов

Погода в Украине до конца январских праздников будет сопровождаться морозами. Холода начнут усиливаться с понедельника, 11 января. Продержатся морозы по меньшей мере до 19 января, когда в Украине празднуют Крещение.

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook дала подробный прогноз на воскресенье и рассказала, когда в Украине ожидаются мощные морозы.

По данным эксперта, осадков в Украине ожидать не приходится. 10 января "какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями", а на юге страны возможны дожди и мокрый снег.

"Воскресенье в Украине будет под знаком мощного Азорского антициклона. Карта. Сам антициклон, понятно из названия, будет себе плескаться в Атлантике, но все же отгонять осадки с нашей территории", - пишет синоптик.

Погода в Украине 10 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

Специалист уточняет, что скоро в Украину придут настоящие морозы, пик которых будет затяжным и растянется до конца январских праздников.

"Атлантический воздух на неделе постепенно уступать место арктическом - как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. К нам наконец придут морозы. Уже ближайшей ночью начнет немного подмораживать, 0… -5 градусов мороза, днем 10-го января предполагается от -2 мороза до +2 тепла. В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", - подытожила Диденко.

Напомним что ранее мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.

Также мы писали, что синоптики дали детальный прогноз на ближайшие три месяца.