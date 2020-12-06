В Украину идут морозы до -26: какие регионы окажутся под ударом

В декабре в Украине ожидается несколько периодов наступления сильных холодов. Первый из них начался в воскресенье, 6 декабря, и продлится примерно до 9 числа. Второй выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -25 градусов. Детальный прогноз опубликовали синоптики Gismeteo.

Самые сильные морозы ударят по северо-востоку страны. Так, в Харьковской области в ближайшие дни и до 10 декабря в ночное время ожидается до -9 градусов. Следующие морозы ожидаются с 25 декабря и закончатся уже в новом году. Критический минимум будет 28 декабря, когда термометры ночью опустятся до отметок -19 градусов. В Сумской области в этот день ожидается до -15 градусов. В Луганской области морозы будут самыми сильными по Украине: ожидается коридор с 25 по 30 декабря, когда градусники опустятся до -26 градусов. Немного теплее будет в Донецкой области, где ожидается до -22 градусов минимум в этот же период.

На юго-востоке страны также ожидаются сильные морозы, однако не такие мощные. Так, в Запорожье ожидается до -6 градусов в период с 6 по 10 декабря, а также до -16 градусов после католического Рождества.

Погода в Украине в декабре 2020 (скриншоты: gismeteo.ua)

В центральных областях, в частности в Киеве, таких сильных морозов не ожидается. С 6 по 10 декабря также будут морозы, но до -8 градусов. В конце месяца минимумы достигнут -7 градусов в среднем.

Погода в Киеве в декабре 2020 (скриншоты: gismeteo.ua)

На юге Украины, в Одесской области, морозов даже в первый коридор морозов холодов не ожидается. Более того, с 10 декабря погода там будет аномально теплой. Ожидается до +9 градусов. Морозы, хотя и несильные – до -5 градусов – наступят с 26 декабря и будут держаться до самого Нового года.

Погода в Одессе в декабре 2020 (скриншоты: gismeteo.ua)

На западе страны в период с 7 по 9 декабря также ожидаются "минуса", однако они будут несильными. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -3 градусов. Такие же показатели тепла в ночное время ожидаются и в конце месяца с 27 декабря.

Погода в Одессе в декабре 2020 (скриншоты: gismeteo.ua)

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украину придут сильные снегопады.