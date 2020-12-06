В Україну йдуть морози до -26: які регіони опиняться під ударом

У грудні в Україні очікується кілька періодів настання сильних холодів. Перший з них розпочався в неділю, 6 грудня, і триватиме приблизно до 9 числа. Другий випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22... -25 градусів. Детальний прогноз опублікували синоптики Gismeteo.

Найсильніші морози вдарять по північному схід країни. Так, у Харківській області найближчими днями й до 10 грудня вночі очікується до -9 градусів. Наступні морози очікуються з 25 грудня і закінчаться вже в новому році. Критичний мінімум буде 28 грудня, коли термометри вночі опустяться до відміток -19 градусів. У Сумській області в цей день очікується до -15 градусів. У Луганській області морози будуть найсильнішими по Україні: очікується коридор з 25 по 30 грудня, коли термометри опустяться до -26 градусів. Трохи тепліше буде в Донецькій області, де очікується до -22 градусів мінімум в цей же період.

На південному сході країни також очікуються сильні морози, однак не такі потужні. Так, у Запоріжжі очікується до -6 градусів у період з 6 по 10 грудня, а також до -16 градусів після католицького Різдва.

Погода в Україні в грудні 2020 (скріншоти: gismeteo.ua)

У центральних областях, зокрема в Києві, таких сильних морозів не очікується. З 6 по 10 грудня також будуть морози, але до -8 градусів. В кінці місяця мінімуми досягнуть -7 градусів в середньому.

Погода у Києві в грудні 2020 (скріншоти: gismeteo.ua)

На півдні України, в Одеській області, морозів навіть у перший коридор холодів мінусів не очікується. Щобільше, з 10 грудня погода там буде аномально теплою. Очікується до +9 градусів. Морози, хоча і несильні – до -5 градусів – настануть із 26 грудня і будуть триматися до самого Нового року.

Погода в Одесі в грудні 2020 (скріншоти: gismeteo.ua)

На заході країни в період з 7 по 9 грудня також очікуються "мінуси", однак вони будуть несильними. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів. Такі ж показники тепла в нічний час очікуються і в кінці місяця з 27 грудня.

Погода в Одесі в грудні 2020 (скріншоти: gismeteo.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні снігопади.