В Украину идут снегопады и морозы до -15: синоптики назвали дату

Погода в Украине покажет зимний характер в середине января. Синоптики прогнозируют морозы и снегопады ближе к Крещению, 19 января, а "в минус" температура начнет уходить уже 9-10 числа.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, 6-8 января еще будет держаться плюсовая температура днем, а ночью ожидается около нуля или небольшой минус.

С 9 по 13 число станет прохладнее - днем около нуля, а ночью морозы усилятся. А вот с 14 по 19 число подморозит серьезнее. Холоднее всего на Востоке - днем до -9 градусов, а ночью до -15 мороза.

На Юге днем около -1 градуса, а ночью до -5 мороза, а на остальных территориях - днем около -5, а ночью до -10 градусов.

Кроме того, на следующей неделе ожидается снег, а местами сильные снегопады. Много осадков будет и до конца текущей недели - там, где температура плюсовая - дожди, а там где ноль или немного ниже, - дожди с мокрым снегом.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра на две недели.

Прогноз погоды на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также предупредила, что морозы в стране ожидаются 13-19 января.

Кроме того, синоптики уточнили прогноз погоды на Сочельник и Рождество.