Украину начнет засыпать мокрым снегом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Погода в Украине в пятницу, 20 ноября начнет ухудшаться во многих регионах страны. На регионы надвигается атмосферный фронт северного циклона, который принесет мокрый снег, мороз и ухудшение самочувствия.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, снежные осадки будут не во всех регионах страны, но захватят большую часть областей. На востоке возможно понижение температуры до -8 градусов.

"20 ноября между антициклонами Udo и Thodo вклинится атмосферный фронт северного циклона, который усложнит ситуацию на дорогах Украины, состояние наших сосудов, настроения и работоспособности. Он притянет с собой дождь и снег, снежную кашу на дорогах, там, где будут небольшие минусы или ноль – случится гололедица", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что температура воздуха будет низкой практически по всей территории Украины, но холоднее всего – на востоке страны.

"Эти осадки будут, правда, будут не везде. Самая большая вероятность дождя и снега в пятницу – на Севере, Западе, местами в центре, кроме Днепра с районами. На Востоке Украины и Юге – преимущественно сухо, только в Крыму и на Приазовье влажность местами увеличится. Температура воздуха предполагается низкая: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до -6 -8 градусов, днем в Украине 0 +5 градусов, на Востоке местами 0 -2 мороза. Там, где столбики термометров будут приближаться к нулю и ниже – гололедица", - предупредила синоптик.

В Киеве в пятницу пройдет дождь и снег, а на дорогах будет скользко и плохая видимость.

"В Киеве 20 ноября ожидается дождь и снег, на дорогах непонятно что, будет скользко и плохая видимость, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла", - рассказала Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Николай Кульбида предупредил о сильных морозах этой зимой.

А также рассказывали о том, что синоптики пообещали украинцам еще одну волну потепления в ноябре.