Україну почне засипати мокрим снігом: синоптик попередила про погіршення погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 20 листопада почне погіршуватися у багатьох регіонах країни. На регіони насувається атмосферний фронт північного циклону, який принесе мокрий сніг, мороз і погіршення самопочуття.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, снігові опади будуть не у всіх регіонах країни, але захоплять більшу частину областей. На сході можливе пониження температури до -8 градусів.

"20 листопада між антициклонами Udo і Thodo вклиниться атмосферний фронт північного циклону, який ускладнить ситуацію на дорогах України, стан наших судин, настрою і працездатності. Він притягне з собою дощ і сніг, снігову кашу на дорогах, там, де будуть невеликі мінуси або нуль – станеться ожеледиця", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що температура повітря буде нижчою практично по всій території України, а найхолодніше – на сході країни.

"Ці опади будуть, щоправда, не скрізь. Найбільша ймовірність дощу і снігу в п'ятницю – на Півночі, Заході, місцями в центрі, крім Дніпра з районами. На Сході України та на Півдні – переважно сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість місцями збільшиться. Температура повітря передбачається низька: вночі від +3 до -4 градусів, у східних областях місцями до -8 -6 градусів, вдень в Україні 0 +5 градусів, на Сході місцями 0 -2 морозу. Там, де стовпчики термометрів будуть наближатися до нуля і нижче – ожеледиця", - попередила синоптик.

У Києві в п'ятницю пройде дощ і сніг, а на дорогах буде слизько і погана видимість.

"У Києві 20 листопада очікується дощ і сніг, на дорогах казна-що, слизько і погана видимість, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Микола Кульбіда попередив про сильні морози цієї зими.

А також розповідали про те, що синоптики пообіцяли українцям ще одну хвилю потепління в листопаді.