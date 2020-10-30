Украину накроет дождями и ветрами: в каких областях погода будет неприятная

Погода в Украине в пятницу, 30 октября, испортится в большинстве областей страны. Регионы накроет дождями и сильным ветром, а также синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

Погода на востоке страны ожидается неоднозначная. Дожди захватят Луганскую и Донецкую области, в остальных будет пасмурно, небольшие осадки возможны только ночью. Ночная температура составит +6 +9 градусов, днем ожидается от +11 до +14 градусов.

На юге будет преобладать сухая погода, небольшая облачность. Ночью в регионе +7 +10 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов. В Крыму небольшой дождь и ветер, ночью +8 +10 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди и усиление ветра. Ночная температура будет колебаться от +7 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

В западной части страны дожди будут идти везде, кроме Львова и Волыни, ветер западный, с порывами. Ночью в регионе от +6 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +10 +13 градусов.

В центральной части страны будет сухо, небольшая облачность, но без существенных осадков. Ночью +7 +9 градусов, днем ожидается от +11 до +14 градусов.

В Киеве 30 октября пройдет небольшой дождь, возможен порывистый ветер и туманы. Ночью +6 +8 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 30 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в Украине.

А также мы рассказывали о том, что появились новые карты погоды на ноябрь 2020 года.