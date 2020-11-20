Украину накроет настоящей зимней стихией: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине в пятницу, 20 ноября, накроет страну настоящей зимней стихией. В некоторых областях ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, а там, где температура повыше - дожди. Кроме того синоптики обещают на сегодня сильный ветер - от 7 до 12 метров в секунду.

Согласно данным Укргидрометцентра, сегодня мокрый снег ожидается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Снег, но менее сильный, будет в Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.

На Западе 20 ноября будут сильные дожди, лишь на Волыни вероятность осадков низкая. В остальных областях без осадков.

Что касается температуры, то на Запад доберется похолодание, но до морозов не дойдет. Днем здесь +3+6 градусов, ночью - от +2 до +5. На Юге +2+7 днем, ночью от -1 до +4 градусов. На Севере и в Центре днем 0... +3, ночью 0... -5 мороза. А на Востоке ночью морозы от -4 до -11 градусов, днем от -2 до +1 градуса.

В Киеве в пятницу снег, мокрый снег. Осадки будут обильными. Днем +1+3 градуса, а ночью от 0 до -2 мороза.

Погода в Украине в пятницу, 20 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Тем временем синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе в Украину вернется потепление, а ночные морозы отступят.

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