Україну накриє справжньою зимовою стихією: які області постраждають від негоди

Погода в Україні у п'ятницю, 20 листопада, накриє країну справжньою зимовою стихією. В деяких областях очікуються сильні опади у вигляді дощу зі снігом, а там, де температура вище - дощі. Крім того, синоптики обіцяють на сьогодні сильний вітер - від 7 до 12 метрів в секунду.

Згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні мокрий сніг очікується в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Сніг, але менш сильний, буде в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях.

На Заході 20 листопада будуть сильні дощі, лише на Волині ймовірність опадів низька. В інших областях без опадів.

Що стосується температури, то на Захід добереться похолодання, але до морозів не дійде. Вдень тут +3+6 градусів, вночі - від +2 до +5. На Півдні +2+7 вдень, вночі від -1 до +4 градусів. На Півночі і в Центрі вдень 0... +3, вночі 0... -5 морозу. А на Сході вночі морози від -4 до -11 градусів, вдень від -2 до +1 градуса.

У Києві в п'ятницю сніг, мокрий сніг. Опади будуть рясними. Вдень +1+3 градуси, а вночі від 0 до -2 морозу.

Погода в Україні у п'ятницю, 20 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Тим часом синоптики прогнозують, що вже наступного тижня в Україну повернеться потепління, а нічні морози відступлять.

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