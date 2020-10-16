Украину накроет штормом: в каких областях будет самая лютая погода

Погода в Украине кардинально испортится в субботу, 17 октября. Мощные ливни в сопровождении штормового ветра накроют западную часть, Север и часть центральных областей.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сухо завтра будет лишь в Луганской и Донецкой областях. На остальных же территориях синоптики обещают сильные дожди.

Особенно мощными осадки ожидаются в: Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Ветер от 7 до 12 метров в секунду, временами будет достигать штормовых значений.

Кроме того, ожидается и похолодание, которое придет с Запада - здесь +7+13 (теплее на Закарпатье с +14+16 градусами). На Севере +10+13 (Сумщина +13+15), в Центре +12+17 (кроме Днепра с +20+22 градусами). На Востоке и Юге +19+24.

В Киеве в субботу прохладно (+11+13), сильный дождь и ветер.

Погода в Украине 17 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также предупредила украинцев о сильном циклоне Foelke, который наделает беды в западных и восточных областях Украины.

Также мы писали, что Украина готовится к началу отопительного сезона. Стало известно, где батареи затопят вовремя, а где - немного позже.