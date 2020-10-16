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Україну накриє штормом: в яких областях буде найлютіша погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні подарує нам серйозні неприємності в суботу, 17 жовтня

Погода в Україні кардинально зіпсується у суботу, 17 жовтня. Потужні зливи у супроводі штормового вітру накриють західну частину, Північ та частину центральних областей.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, сухо завтра буде лише в Луганській і Донецькій областях. На інших територіях синоптики обіцяють сильні дощі.

Особливо потужними опади очікуються в: Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях.

Вітер від 7 до 12 метрів за секунду, часом буде досягати штормових значень.

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Крім того, очікується і похолодання, яке прийде із Заходу - тут +7+13 (тепліше на Закарпатті +14+16 градусів). На Півночі +10+13 (Сумщина +13+15), у Центрі +12+17 (крім Дніпра з +20+22 градусів). На Сході і Півдні +19+24.

У Києві в суботу прохолодно (+11+13), сильний дощ і вітер.

Погода в Україні 17 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також попередила українців про сильний циклон Foelke, який наробить лиха в західних і східних областях України.

Також ми писали, що Україна готується до початку опалювального сезону. Стало відомо, де батареї затоплять вчасно, а де - трохи пізніше.

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