Украину накроет сильными дождями: синоптики предупредили о ненастной погоде

Погода в Украине в пятницу, 16 октября, испортится в большинстве областей страны. Ожидаются дожди, местами сильные и снижение температуры воздуха в нескольких регионах.

На востоке дождями накроет Харьковскую и Полтавскую области, в остальных – будет сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +13 градусов, днем ожидается от +19 до +22 градусов, местами до +23 градусов. Возможен сильный ветер, со штормовыми порывами.

В южных областях будет сухо, небольшая облачность. Ветер сильный, с порывами. Ночью в регионе от +12 до +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере страны ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Ночью от +8 до +10 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

Западные области накроет дождями полностью, местами возможны ливни. Температура воздуха ночью упадет до +6 +10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10 +12 градусов, местами ожидается от +13 до +16 градусов.

В центральной части страны ожидается сильный ветер и облачная погода, без осадков. Ночью от +10 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +19 +22 градусов.

В Киеве 16 октября синоптики прогнозируют дождливую погоду. Ночная температура составит +10 +12 градусов, днем будет прохладно, от +13 до +15 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине резко изменится погода на выходных.

А также рассказывали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине аномальную зиму с ледяными дождями.