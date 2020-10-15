Україну накриє сильними дощами: синоптики попередили про похмуру погоду

Погода в Україні у п'ятницю, 16 жовтня, зіпсується в більшості областей країни. Очікуються дощі, місцями сильні й зниження температури повітря в кількох регіонах.

На сході дощами накриє Харківську та Полтавську області, в інших – буде сухо. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +9 +13 градусів, вдень очікується від +19 до +22 градусів, місцями до +23 градусів. Можливий сильний вітер, зі штормовими поривами.

У південних областях буде сухо, невелика хмарність. Вітер сильний, з поривами. Вночі від +12 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +23 градусів. У Криму сухо, без опадів. Вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24 градуси.

На півночі країни очікуються короткочасні дощі, місцями сильні. Вночі від +8 до +10 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

Західні області накриє дощами повністю, місцями можливі зливи. Температура повітря вночі впаде до +6 +10 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +12 градусів, місцями очікується від +13 до +16 градусів.

В центральній частині країни очікується сильний вітер і хмарна погода, без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів.

У Києві 16 жовтня синоптики прогнозують дощову погоду. Нічна температура становитиме +10 +12 градусів, вдень буде прохолодно, від +13 до +15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні різко зміниться погода на вихідних.

А також розповідали про те, що синоптики спрогнозували в Україні аномальну зиму з крижаними дощами.