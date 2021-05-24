Украину накроет сильными дождями: где ждать непогоду

На западе Украины без осадков. Температура воздуха днем в Ивано-Франковской, Тернопольской, Луцкой, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях составит +16…+18 градусов. Во Львовской и Закарпатской областях +17…+19.

На севере дожди. В Черниговской области +16…+18, в Сумской области сильный дождь и +15…+17.

В центральных регионах также будут дожди. В Полтавской и Кировоградской областях +18…+20, в Черкасской области +17…+19, в Днепропетровской области +19…+21.

На востоке страны тоже будет дождить. В Луганской области +24…+26, в Донецкой и Харьковской областях +23…+25.

На юге осадки ожидаются в Запорожской и Херсонской областях. Там температура воздуха составит +23…+25. В Одесской и Николаевской областях без дождей и +21…+23.

В оккупированном Крыму без дождей и +24…+26.

В Киеве дожди. Температура воздуха днем составит +17…+19 градусов. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 24 мая (погодная карта: meteo.gov.ua)