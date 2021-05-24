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Україну накриє сильними дощами: де чекати негоду

Автор: Lite

Погода в Україні сьогодні, 24 травня, в деяких областях буде дощовою. Йдеться про центральні, північні та східні області. Крім того, опади очікуються і в частині південних областей.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України без опадів. Температура повітря вдень в Івано-Франківській, Тернопільській, Луцькій, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях становитиме +16...+18 градусів. У Львівській та Закарпатській областях +17...+19.

На півночі дощі. У Чернігівській області +16...+18, в Сумській області сильний дощ і +15...+17.

У центральних регіонах також будуть дощі. У Полтавській та Кіровоградській областях +18...+20, у Черкаській області +17...+19, у Дніпропетровській області +19...+ 21.

На сході країни теж дощитиме. У Луганській області +24...+26, у Донецькій та Харківській областях +23...+25.

На півдні опади очікуються в Запорізькій та Херсонській областях. Там температура повітря становитиме +23...+25. В Одеській і Миколаївській областях без дощів і +21...+23.

В окупованому Криму без дощів і +24...+26.

У Києві дощі. Температура повітря вдень становитиме +17...+19 градусів. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 24 травня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україну мчить новий потужний циклон.

Ми також писали про те, що Карпати в кінці травня замело снігом.

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Новини України ПогодаГідрометцентр