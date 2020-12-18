В Украину несутся снежные ливни: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет настоящие снежные ливни. Синоптики показали карты погоды на ближайшие пять дней и рассказали, когда придет непогода.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что атмосферный фронт накроет страну уже 23 декабря. Кроме того, ожидается снижение температуры.

Пока же в стране преимущественно пасмурно, местами с прояснениями, местами - с осадками, но ничего серьезного до следующей среды не ожидается.

В День Святого Николая, 19 декабря, будет пасмурно, а в северо-восточных областях - дождь с мокрым снегом.

Температура днем +2... -2 градуса, теплее на Юге и Западе - от +1 до +6 градусов. Ночью от +2 до -3 градусов.

В Киеве в течение суток температура 0... +2, будет пасмурно, но без существенных осадков.

Погода в Украине 19 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

20 декабря температура существенно не поменяется. Разве на северо-востоке станет на 1-2 градуса прохладнее, поэтому осадки здесь будут в виде снега. Снег также ожидается в Запорожской и Херсонской области, а в Крыму - дождь.

На остальных территориях без осадков - На Западе прояснится, но в других областях - пасмурно.

В Киеве 0... +2, пасмурно, но осадков особых не ожидается.

А вот в понедельник, 21 декабря, станет морознее. На Западе с прояснениями, на Востоке, в части Центра и Юга - снег, а в Крыму - мокрый снег с дождем.

Температура днем от +2 до -3, на Западе и в Крыму 0... +3, а в Одесской и Закарпатской области +2+5. Ночью приморозит Восток до -3... -7, на остальных территориях ночью от 0 до -4 мороза, а в Одесской области и на Закарпатье в ночное время от +1 до +2.

В Киеве днем от 0 до +2 градусов, а ночью от -1 до -3 градусов. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 20-21 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

22 декабря по всей стране будет пасмурно, а на Западе - мокрый снег с дождем. Температура снизится на северо-востоке - тут от -3 до -6 днем и -4... -9 ночью. На крайнем Западе днем +2+5 градусов, ночью -1... -3 мороза. Остальные территории - от -1 до +3 градусов днем и -4... +1 ночью.

В Киеве будет пасмурно и немного похолодает - от +1 до -1 градуса, а ночью -2... -4 мороза.

А вот 23 декабря по всей стране - сильные осадки. Где теплее - будут дожди, а в регионах с минусовой температурой - снег, дождь с мокрым снегом. На крайнем Востоке - пасмурно, но осадки маловероятны.

При этом на Западе потеплеет до +2+7 днем, а ночью 0... +4 градуса, а на остальных территориях температура существенно не изменится.

В Киеве сильные осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура днем +1... -1, а ночью от -2 до -4 мороза.

Погода в Украине 22-23 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в Украину на следующей неделе придет похолодание, а местами морозы будут очень сильными.

Также эксперты рассказали, как обезопасить себя во время гололеда.