В Україну несуться снігові зливи: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе справжні снігові зливи. Синоптики показали карти погоди на найближчі п'ять днів і розповіли, коли прийде негода.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що атмосферний фронт накриє країну вже 23 грудня. Крім того, очікується зниження температури.

Поки ж в країні переважно хмарно, місцями з проясненнями, місцями - з опадами, але нічого серйозного до наступної середи не очікується.

У День Святого Миколая, 19 грудня, буде хмарно, а у північно-східних областях дощ з мокрим снігом.

Температура вдень +2... -2 градуси, найтепліше на Півдні і Заході - від +1 до +6 градусів. Вночі від +2 до -3 градусів.

У Києві протягом доби температура 0... +2, буде хмарно, але без істотних опадів.

Погода в Україні 19 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

20 грудня температура істотно не зміниться. Хіба на північному сході стане на 1-2 градуси прохолодніше, тому опади тут будуть у вигляді снігу. Сніг також очікується в Запорізькій та Херсонській області, а в Криму - дощ.

На решті територій без опадів - На Заході проясниться, але в інших областях - хмарно.

У Києві 0... +2, мінлива хмарність, але опадів особливих не очікується.

А ось у понеділок, 21 грудня стане морозніше. На Заході з проясненнями, на Сході, в частині Центру і Півдня - сніг, а в Криму - мокрий сніг з дощем.

Температура вдень від +2 до -3, на Заході і в Криму 0... +3, а в Одеській і Закарпатській області +2+5. Вночі приморозить Схід до -3... -7, на решті територій вночі від 0 до -4 морозу, а в Одеській області та на Закарпатті вночі від +1 до +2.

У Києві вдень від 0 до +2 градусів, а вночі від -1 до -3 градусів. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 20-21 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

22 грудня по всій країні буде хмарно, а на Заході - мокрий сніг з дощем. Температура знизиться на північному сході - тут від -3 до -6 вдень, -4... -9 вночі. На крайньому Заході вдень +2+5 градусів, вночі -1... -3 морозу. Решта території - від -1 до +3 градусів вдень, -4... +1 вночі.

В Києві буде хмарно і трохи похолодає - від +1 до -1 градуса, а вночі -2... -4 морозу.

А ось 23 грудня по всій країні - сильні опади. Де тепліше - будуть дощі, а в регіонах з мінусовою температурою - сніг, дощ з мокрим снігом. На крайньому Сході - похмуро, але опади малоймовірні.

При цьому на Заході потеплішає до +2+7 вдень, а вночі 0... +4 градуси, а на інших територіях температура істотно не зміниться.

У Києві сильні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Температура вдень +1... -1, а вночі від -2 до -4 морозу.

Погода в Україні 22-23 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, що в Україну на наступному тижні прийде похолодання, а місцями морози будуть дуже сильними.

Також експерти розповіли, як убезпечити себе під час ожеледиці.