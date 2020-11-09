Украину окутает туманами и холодом: какую погоду несет новый антициклон

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует украинцев теплом и ясной погодой. На страну надвигаются сильные туманы и похолодание.

Температура воздуха в стране начнет опускаться и к середине недели ожидаются заморозки в ночные часы, а днем будет довольно холодно. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Украина в крепких, не скажу, что теплых, объятиях антициклона. И эти похлопывания по плечу будут длиться до конца недели – антициклон определит погоду без осадков. В большинстве областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами будут ухудшать видимость и по-своему увлажнять воздух и прикрывать от нас солнце", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она предупредила, что температура воздуха начнет резко опускаться вниз и к концу недели в большинстве областей стоит ожидать ощутимого похолодания.

"Температура воздуха потихоньку сползает вниз, завтра днем еще ожидается +8 +13 градусов, а затем, в течение недели, начнет холодать до ночных морозов и дневных +3 +7 градусов", - уточнила синоптик.

В Киеве Диденко пообещала сухую погоду, с периодическими туманами и предупредила о похолодании.

"В Киеве вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснением. Ближайшей ночью предполагается +2 +4 градуса, а завтра днем в столице около +8 градусов. В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться. Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы и не думает пока куда-то ехать", - рассказала Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о затяжных морозах в Украине.

А также рассказывали о том, что появился прогноз погоды в Украине на ближайшие две недели.