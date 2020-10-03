В Украину снова придет бабье лето: синоптики назвали дату потепления

Погода в Украине снова сделает резкий вираж и после затяжных дождей и похолодания снова резко потеплеет. Ближайшие выходные, 3 и 4 октября будут теплыми и в большинстве областей сухими. Синоптики рассказали, где ожидаются небольшие кратковременные дожди.

В субботу, 3 октября, на востоке страны немного покапает в Полтаве, Днепре и Луганской области, в остальных областях – небольшая облачность, сухо. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем будет тепло, от +19 до +22 градусов.

В южных областях сухо, но возможен сильный ветер с порывами и небольшая облачность. Ночью в регионе +11 +13 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов. В Крыму без осадков, ночью +13 +15 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере ожидается небольшой дождь днем, возможен штормовой ветер. Ночная температура составит +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

В западных областях будет сухо и солнечно, без осадков. Ветер порывистый, сильный. Ночью в регионе +9 +12 градусов, днем существенно потеплеет, до +20 +22 градусов.

В центральной части страны сухо, небольшая облачность и сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

В Киеве 3 октября ожидается сухая погода, осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер. Ночью +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 3 октября

В воскресенье, 4 октября, на востоке Украины дожди отступят, однако сохранится сильный ветер. Ночью в регионе +7 +11 градусов, днем от +19 до +21 градуса, сухо и солнечно.

В южных областях небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов, днем прогреется до +20 +24 градусов. Возможен сильный штормовой ветер. В Крыму без осадков, ночью +12 +14 градусов, днем +21 +23 градуса.

На севере страны будет сухо, ветер штормовой, с порывами. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем ожидается +20 +22 градуса.

В западных областях кратковременными дождями зацепит Закарпатье и Львовскую область, в остальных – небольшая облачность, сухо. Ночная температура воздуха поднимется до +12 +14 градусов, днем также будет тепло, от +21 до +24 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность и сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

В Киеве 4 октября солнечно и сухо, сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 4 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали украинцам погодные сюрпризы в ближайшее время.

А также рассказывали о том, что появился новый прогноз погоды на октябрь и стало известно, когда в Украину придут заморозки.