Украину скоро затянет ливнями со снегом: где будет самая мерзкая погода

Погода в Украине скоро серьезно испортится с приходом мощных ливней со снегом и штормового ветра. Непогода ожидается уже на Рождество, 7 января, и осадки будут по всей стране.

А вот во вторник, 5 января, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на Западе, в Винницкой, Одесской и Николаевской области - дожди, а в Житомирской - с мокрым снегом. На остальных территориях осадки маловероятны. Сильный ветер - от 7 до 12 м/с.

Температура воздуха на Западе от +2 до +6, ночью +2+4 градуса. На Юге днем +6+10, а ночью от +1 до +5 градусов. Остальные территории с 0... +4, ночью от +1 до -4 мороза.

В Киеве завтра осадки маловероятны, днем +1+3, ночью от +1 до -1 градуса, ветрено.

В среду, 6 января, установится сухая погода с переменной облачностью, ветер стихнет, а температура немного повысится по всей стране.

В Киеве в среду днем +3+5, ночью +1... -1, без осадков.

На Рождество, 7 января, снова вернется штормовой ветер, по всей стране дожди в основном с мокрым снегом, а в центральной и южной части мощные ливни. Температура +2+5, а ночью -1... +2, на Юге днем +6+11, ночью от +2 до +6.

В Киеве в четверг днем +3+5, ночью +1... -1, дождь с мокрым снегом и ветер.

Погода в Украине 5-7 января (фото: meteo.gov.ua)

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