Україну скоро затягне зливами зі снігом: де буде наймерзенніша погода

Погода в Україні скоро серйозно зіпсується з приходом потужних злив зі снігом та штормового вітру. Негода очікується вже на Різдво, 7 січня, і опади будуть по всій країні.

А от у вівторок, 5 січня, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, на Заході, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській області - дощі, а в Житомирській - з мокрим снігом. На інших територіях опади малоймовірні. Сильний вітер - від 7 до 12 м/с.

Температура повітря на Заході від +2 до +6, вночі +2+4 градуси. На Півдні вдень +6+10, а вночі від +1 до +5 градусів. Решта території з 0... +4, вночі від +1 до -4 морозу.

У Києві завтра опади малоймовірні, вдень +1+3, вночі від +1 до -1 градуса, вітряно.

У середу, 6 січня, встановиться суха погода з мінливою хмарністю, вітер стихне, а температура дещо підвищиться по всій країні.

У Києві в середу вдень +3+5, вночі +1... -1, без опадів.

На Різдво, 7 січня, знову повернеться штормовий вітер, по всій країні дощі в основному з мокрим снігом, а в центральній і південній частині потужні зливи. Температура +2+5, а вночі -1... +2, на Півдні вдень +6+11, вночі від +2 до +6.

У Києві в четвер вдень +3+5, вночі +1... -1, дощ із мокрим снігом, вітер.

Погода в Україні 5-7 січня (фото: meteo.gov.ua)

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