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Украину скоро затянет морозами: где будет холоднее всего

Новина українською → Пятница 01 января 2021 20:30
Украину скоро затянет морозами: где будет холоднее всего Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание уже на следующей неделе, а ближе к середине месяца морозы усилятся. Где будет холоднее всего и сколько ожидается осадков - читайте в нашем материале.

Так, в прогнозе от ресурса Gismeteo на две недели говорится, что погодна ситуация изменится уже с понедельника-вторника, 4-5 января. Но существенные минусы придут после 10 числа.

Следующая неделя будет преимущественно с температурой около +5 днем (на Юге до +8), а ночью около нуля, в южных областях +3+4 в ночное время. Кроме того неделя будет богата осадками - в основном дождь с мокрым снегом.

Вторая декада января начнется с дневных морозов (-2... -5) и ночью до -8 градусов. На Юге также похолодает, но температура будет варьироваться на нуле. Осадки в эти дни будут в основном в виде снега.

Мы собрали прогноз погоды для крупных украинских городов, которые представляют синоптическую картину для разных уголков страны - Запада, Севера, Востока, Юга и Центра.

Украину скоро затянет морозами: где будет холоднее всегоУкраину скоро затянет морозами: где будет холоднее всегоУкраину скоро затянет морозами: где будет холоднее всегоУкраину скоро затянет морозами: где будет холоднее всегоУкраину скоро затянет морозами: где будет холоднее всего

Прогноз погоды в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко также сообщила про похолодание, которое нагрянет в страну уже на следующей неделе.

Кроме того, стал известен календарь магнитных бурь на январь, а врачи рассказали, как уберечь здоровье во время метеоволнений.

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