Украину скоро затянет морозами: где будет холоднее всего
Погода в Украине принесет похолодание уже на следующей неделе, а ближе к середине месяца морозы усилятся. Где будет холоднее всего и сколько ожидается осадков - читайте в нашем материале.
Так, в прогнозе от ресурса Gismeteo на две недели говорится, что погодна ситуация изменится уже с понедельника-вторника, 4-5 января. Но существенные минусы придут после 10 числа.
Следующая неделя будет преимущественно с температурой около +5 днем (на Юге до +8), а ночью около нуля, в южных областях +3+4 в ночное время. Кроме того неделя будет богата осадками - в основном дождь с мокрым снегом.
Вторая декада января начнется с дневных морозов (-2... -5) и ночью до -8 градусов. На Юге также похолодает, но температура будет варьироваться на нуле. Осадки в эти дни будут в основном в виде снега.
Мы собрали прогноз погоды для крупных украинских городов, которые представляют синоптическую картину для разных уголков страны - Запада, Севера, Востока, Юга и Центра.
Прогноз погоды в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)
Ранее синоптик Наталка Диденко также сообщила про похолодание, которое нагрянет в страну уже на следующей неделе.
Кроме того, стал известен календарь магнитных бурь на январь, а врачи рассказали, как уберечь здоровье во время метеоволнений.