Україну скоро затягне морозами: де буде найхолодніше

Погода в Україні принесе похолодання вже наступного тижня, а ближче до середини місяця морози посиляться. Де буде найхолодніше і скільки очікується опадів - читайте в нашому матеріалі.

Так, в прогнозі від ресурсу Gismeteo на два тижні говориться, що погодна ситуація зміниться вже з понеділка-вівторка, 4-5 січня. Але суттєві мінуси прийдуть після 10 числа.

Наступний тиждень буде переважно з температурою близько +5 вдень (на Півдні до +8), а вночі близько нуля, в південних областях +3+4 в нічний час. Крім того тиждень буде багатий опадами - в основному дощ з мокрим снігом.

Друга декада січня почнеться з денних морозів (-2... -5) і вночі до -8 градусів. На Півдні також похолодає, але температура буде триматись на нулі. Опади у ці дні будуть в основному у вигляді снігу.

Ми зібрали прогноз погоди для великих українських міст, які представляють синоптичну картину для різних куточків країни - Заходу, Півночі, Сходу, Півдня та Центру.

Прогноз погоди в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також повідомила про похолодання, яке прийде в країну вже на наступному тижні.

Крім того, став відомий календар магнітних бур січень, а лікарі розповіли, як уберегти здоров'я під час метеоколивань.